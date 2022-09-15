عاهل الأردن يؤكد ضرورة تقديم كل أشكال المساعدة للأسر المتضررة بحادث اللويبدة

2022/09/15 | 00:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على ضرورة تقديم كل أشكال المساعدة للأسر المتضررة بحادث انهيار مبنى بمنطقة اللويبدة وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.

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