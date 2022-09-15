طيران الجيش يدمر مبنى بداخله ثلاثة إرهابيين في نينوى

2022/09/15 | 01:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

أعلنت وزارة الدفاع، تدمير مبنى بداخله ثلاثة إرهابيين بقصف لطيران الجيش في نينوى.وذكرت الوزارة في بيان، أن " طيران الجيش تمكن من تدمير مبنى بداخله ثلاثة عناصر من عصابات داعش الإرهابية، وذلك أثناء تنفيذ واجب استطلاع مسلح وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات غرب نينوى".

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