الحشد الشعبي يطيح بـ 44 متهما من “الجماعات المنحرفة” في 7 محافظات

2022/09/15 | 01:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت هيئة الحشد الشعبي، الإطاحة بـ44 متهما من “الجماعات المنحرفة” في 7 محافظات.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "قوة من الحشد الشعبي وبناء على معلومات استخبارية، تمكنت من القاء القبض على 44 متهما من الجماعات المنحرفة دينيا، وفقا لمذكرات قبض قضائية"، مبينة ان "ذلك جاء خلال سلسلة عمليات نوعية في 7 محافظات هي: (كربلاء المقدسة، النجف الاشرف، بغداد، البصرة، الديوانية، بابل، ديالى)".وأضافت، أنه "تم ضبط بحوزتهم الاف المضبوطات والمنشورات التحريضية ضد الشعائر والمرجعيات الدينية ومنشورات تهدد السلم المجتمعي وأمن الزيارة الاربعينية"، مؤكدة أنه "تم التعامل مع المعتقلين والمضبوطات وفق الإجراءات القانونية أصوليا".

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