2022/09/15 | 01:25 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: i-fmebafEmI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ريكاني: تحقيق أي معادلة سياسية يحتاج إلى اتفاق جميع الأطرف وبخلاف ذلك الكل سيتضرر) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ريكاني: تحقيق أي معادلة سياسية يحتاج إلى اتفاق جميع الأطرف وبخلاف ذلك الكل سيتضرر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).