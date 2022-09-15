الحشد الشعبي يُطيح بـ44 متهمًا من “الجماعات المنحرفة” في 7 محافظات

2022/09/15 | 01:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلن الحشد الشعبي، اليوم الخميس، عن الإطاحة بـ44 متهما من “الجماعات المنحرفة” في 7 محافظات.وذكرت مديرية إعلام الحشد في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “قوة من الحشد الشعبي وبناء على معلومات استخبارية، تمكنت من القاء القبض على 44 متهما من الجماعات المنحرفة دينيا، وفقا لمذكرات قبض قضائية”.وأضافت، أن “ذلك […]

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