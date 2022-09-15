بعد ليلة مؤثرة.. جثمان الملكة إليزابيث يصل قصر ويستمنستر

2022/09/15 | 01:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت الحشود المرور أمام نعش الملكة إليزابيث الثانية، الأربعاء، المسجى في قصر ويستمنستر حتى موعد الجنازة الوطنية، الإثنين المقبل، بعد مسيرة انطلقت من قصر باكينغهام وتقدمها أبناؤها.

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