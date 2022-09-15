2022/09/15 | 01:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة..رئيس تحالف العزم يقدم طعناً إلى الاتحادية بقرار قبول استقالة وزير المالية

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