تقارير: سرقة منزل توماس مولر خلال مباراة برشلونة وبايرن ميونخ

2022/09/15 | 02:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض منزل توماس مولر، لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني للسرقة، خلال مباراة "البافاري" ونظيره برشلونة الإسباني، يوم الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا 2023/2022، حسب تقارير صحفية ألمانية.

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