تعرض الرئيس الأوكراني لحادث سير في كييف

2022/09/15 | 02:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعتعرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الى حادث مروري في كييف.وقال المتحدث باسم الرئيس الأوكراني، أن زيلنسكي تعرض لحادث مروري في كييف لكنه لم يصب بأذى.المصدر: العربية

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