الرئيس الأوكراني يتعرض لحادث سير.. ومتحدث باسمه يكشف وضعه الصحي

2022/09/15 | 03:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، لحادث سير في العاصمة، كييف، "دون إصابات خطيرة"، وفقا لمتحدث باسم الرئاسة الأوكرانية، بحسب شبكة "سي أن أن".

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