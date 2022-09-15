"سر" الرقم 2 وبروتوكول الملابس العسكرية في جنازة الملكة إليزابيث

2022/09/15 | 04:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- راقب الملايين حول العالم الأسرة الملكية البريطانية، إحدى أعرق الأسر الملكية التي لا تزال على العرش، وهي تقوم بتجمع نادر أمام الكاميرات، في جنازة الملكة إليزابيث الثانية، التي توفيت قبل أسبوع.

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