زيلينسكي يتعرض لحادث سير.. والرئاسة الأوكرانية تصدر بيانا عن حالته الصحية

2022/09/15 | 04:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الرئاسة الأوكرانية، يوم الأربعاء، أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي تعرض لحادث سير صغير في كييف.

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