بايدن يروج للسيارات الكهربائية في معرض ديترويت الشهير

2022/09/15 | 06:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعرض الرئيس الأميركي، جو بايدن، وهو "رجل سيارات" بسيارته كورفيت العتيقة، جهود إدارته للترويج للسيارات الكهربائية خلال زيارة الأربعاء إلى معرض ديترويت للسيارات.

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