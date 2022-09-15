مسؤول عراقي يتوقع تحقيق 25 تريليون دينار فائضاً مالياً بنهاية العام الجاري

2022/09/15 | 08:29 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: رجح هيثم الجبوري المستشار الفني لرئيس الوزراء، وصول الفائض المالي إلى 25 تريليون دينار في نهاية العام الحالي، فيما مشيرا إلى أن نسبة التضخم ارتفعت 10 مرات بسبب تغيير سعر الصرف.وقال الجبوري لبرنامج "واجب الصراحة" الذي يعرض على العراقية …

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