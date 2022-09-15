بالفيديو.. لحظة تتويج فرقة

2022/09/15 | 08:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فازت فرقة "مياس" اللبنانية للرقص بالمركز الأول في برنامج المواهف الأميركي "أميركا غوت تالينت".

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