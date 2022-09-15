2022/09/15 | 08:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يضطر عشاق الأوشام للجلوس ساعات طويلة وتحمل ألم وخز الإبر في صالونات الوشم، فيما ابتكر الخبراء رقعة جلدية صغيرة تتيح لصق الوشم دون اللجوء إلى صالوناته.طور باحثون في معهد جورجيا للتكنولوجيا وشما منخفض التكلفة وغير مؤلم وغير دموي يمكن إدارته ذاتيا وله العديد من التقنيات.قال المحقق الرئيسي في الورقة مارك براوسنيتز […]

ظهرت المقالة تطوير تقنية وشم ذاتية غير مؤلمة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تطوير تقنية وشم ذاتية غير مؤلمة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تطوير تقنية وشم ذاتية غير مؤلمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).