من محاولة الانقلاب عليه إلى الأزمة مع السعودية والتواضع.. هذا ما قاله أمير قطر في مقابلة مع مجلة فرنسية

2022/09/15 | 08:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد مقابلة مفصلة مع مجلة "لو بوان" الفرنسيةـ تطرق فيها للعديد من الملفات الداخلية والإقليمية والدولية

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