اعتقال 44 متهماً ينتمون لجماعات منحرفة

2022/09/15 | 09:20 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عملية الاعتقال جرت في سبع محافظات.

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