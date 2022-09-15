متنبئ جوي: درجات الحرارة ستنخفض بشكل كبير نهاية الشهر الجاري

2022/09/15 | 09:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الاخميس، انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير نهاية الشهر الجاري، متوقعا سقوط زخات المطر لتشمل مدن شمال العراق.وقال المتنبئ عطية في تصريح تابعته (بغداد اليوم)، ان "تطرف درجات الحرارة عند ارتفاع حوالي 1500متر كما ترسمه الخرائط المستقبلية الصادرة، يشير لمزيد من الانخفاض بدرجات الحرارة السطحية قبل نهاية الشهر الحالي( الاسبوع الاخير من الشهر)". وتوقع : "حالة من عدم الاستقرار ضعيفة نسبياً وزخات من الامطار الخفيفة تشمل مدن شمال العراق مابين يوم 18 و 22 من الشهر الحالي" .

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