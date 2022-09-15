الرئيس الاوكراني يتعرض لحادث سير في العاصمة كييف

2022/09/15 | 09:20 - المصدر: بغداد اليوم

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أفادت الرئاسة الأوكرانية، اليوم الخميس، بتعرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لحادث سير سيارة في العاصمة، كييف، "بدون إصابات خطيرة".

ووفقا لبيان صادر عن المتحدث باسم زيلينسكي، فقد "اصطدمت سيارة بسيارة رئيس أوكرانيا والمركبات المرافقة له".

وقال المتحدث إن المسعفين المرافقين لزيلينسكي قدموا مساعدات طارئة لسائق السيارة ونقلوه إلى سيارة إسعاف.

وأضاف البيان: "تم فحص الرئيس من قبل طبيب، ولم يتم العثور على إصابات خطيرة"، لافتا إلى أن السلطات تحقق في ظروف الحادث.

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