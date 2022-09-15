إسرائيل.. امرأة تكتشف حملها بجنين ليس لها بعد عملية تلقيح صناعي

2022/09/15 | 09:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهدت وزارة الصحة الإسرائيلية بتشكيل لجنة تحقيق بعد اكتشاف أن امرأة خضعت لعملية تلقيح صناعي، تحمل جنينا ليس لها جينيا.

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