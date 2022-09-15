بغداد تصحو على حالتي انتحار لفتاة وشاب بطريقة متشابهة

2022/09/15 | 09:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بانتحار فتاة تبلغ 14 عاماً وشاب يبلغ 15 عاماً في بغداد.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً وشاب يبلغ 15 عاماً، اقدما على الانتحار بشنق نفسيهما بواسطة "شال"، في منطقة الشعب وحسينية المعامل في العاصمة بغداد.

وخلال أشهر ارتفعت حالات الانتحار في العراق عام 2022 بشكل كبير، فيما تصدرت القضايا الاقتصادية (الفقر والبطالة)، والاجتماعية أبرز الأسباب التي تدفع الشباب نحو اختيار الموت.

وفي العام 2021 سجّل العراق 772 حالة انتحار، بارتفاع أكثر من 100 حالة عن العام 2020 الذي سجل انتحار 663 شخصًا، وفقًا لوزارة الداخلية التي أكدت أنّ "36.6 بالمئة من المنتحرين كانت أعمارهم أقل من 20 عامًا، فيما تشكل نسبة الذكور 55.9 بالمئة، والإناث 44.1 بالمئة".

وبحسب مصدر أمني في محافظة ذي قار، فأنّ النصف الأول من العام الجاري شهد تسجيل أكثر من 42 حالة انتحار في المحافظة، كان آخرها في عيد الأضحى بعد أن "أقدم شابان وفتاة على الانتحار".

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