تصل 50 مليون دينار.. قروض جديدة من الرافدين للعقود والمنتسبين

2022/09/15 | 09:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية التي تبدا من 5 مليون وحتى 50 مليون بالنسبة للموظفين والمنتسبين"، مبينا أن "سلف العقود تبلغ 5 و 10 مليون وذلك بعد استكمال كافة اجراءات المنح وفق الضوابط والتعليمات".

وأضاف أن "التقديم على السلف يكون عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات"، مشيرا الى أن "الفروع مازالت مستمرة في استقبال طلبات معاملات الترويج عن السلف للموظفين ومنتسبي القوات الامنية".

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