متنبئ جوي يتوقع انخفاضا بالحرارة في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي

2022/09/15 | 10:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعات بحالة من عدم الاستقرار ضعيفة نسبياً وزخات من الامطار الخفيفة.

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