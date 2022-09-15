عبر (11) موقعا ثابت ومتحرك :مضيف العتبة الحسينية:يقدم اكثر من (5) ملايين وجبة غذائية في الزيارة..مصور

2022/09/15 | 10:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع مضيف العتبة الحسينية المقدسة

توزيع اكثر من خمسة ملايين وجبة على

الزائرين والوفود والجهات الساندة

والمنتسبين وغيرهم عبر منافذه الثابتة

والمتحركة خلال ايام الزيارة

الاربعينية هذا العام التي تشهد زخ

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