العراق: الفائض المالى يصل 25 تريليون دينار نهاية العام ونسبة التضخم ارتفعت 10مرات

2022/09/15 | 10:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع مستشار رئيس الوزراء العراقى هيثم

الجبوري، وصول الفائض المالي بالعراق

إلى 25 تريليون دينار في نهاية العام

الحالي، فيما أشار إلى أن نسبة التضخم

ارتفعت 10 مرات بسبب تغيير سعر الصرف.

وقال الجبوري و

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