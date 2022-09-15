أسعار النفط ترتفع وتتجاوز 94 دولاراً للبرميل

2022/09/15 | 10:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلقت أسعار النفط، مساء اليوم

الأربعاء، على ارتفاع متجاوزةً 94

دولاراً للبرميل.

وسجل مزيج برنت 94.10 دولاراً للبرميل

بارتفاع بلغ 1.13 دولاراً عند التسوية

بإغلاق أمس الثلاثاء.

وسجلت العقود الآجلة للنفط

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