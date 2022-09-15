2022/09/15 | 10:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

النزاهة: مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة نفَّذت 65 عملية ضبط في شهر آب » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 10:15

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة نفَّذت 65 عملية ضبط في شهر آب) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة نفَّذت 65 عملية ضبط في شهر آب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).