نظرة على حياة وليام وهاري من داخل العلاقة المتقلبة بينهما

2022/09/15 | 10:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمع الأميران وليام وهاري حدادًا على وفاة جدتهما الملكة إليزابيث الثانية بعد عامين مضطربين منذ تنحى هاري وميغان دوق ودوقة سا**** عن واجباتهما الملكية.

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