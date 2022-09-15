2022/09/15 | 10:43 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كتب المهندس زكي الساعدي: ركبت مترو بغداد السريع وفي غضون النصف ساعة وانا اقرئ كتابي...

ظهرت المقالة مهندس عراقي يرصد تطورا هائلا بالخدمات المقدمة الى الزائرين بكربلاء أولاً على المسلة.

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