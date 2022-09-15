2022/09/15 | 11:16 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خدمة الزائرين شرف، ويجب أن تتواصل الجهود.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يوجه باستمرار الاستنفار الأمني في كربلاء المقدسة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يوجه باستمرار الاستنفار الأمني في كربلاء المقدسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).