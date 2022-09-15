وزير الداخلية يصدر اوامر عفو عن المنتسبين المتغيبين (وثيقة)

2022/09/15 | 11:17 - المصدر: بغداد اليوم

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اصدر وزير الداخلية عثمان الغانمي، قرار عفو عن جميع الهاربين وعليهم قضايا الغياب من الدوام ماعدا من عرضت قضاياهم امام المحاكم.

وأظهرت وثيقة بتاريخ 2022/9/14 حصلت عليها (بغداد اليوم)، اصدار وزير الداخلية عثمان الغانمي، قرار عفو عن جميع الهاربين وعليهم قضايا الغياب من الدوام ماعدا من عرضت قضاياهم امام المحاكم، ويفيد القرار بمنح المشمولين به مدة شهر واحد للالتحاق بدوائرهم.

ادناه نص الوثيقة:

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