2022/09/15 | 11:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ديالى

كشف مصدر حكومي، اليوم الخميس، عن اطلاق سراح 4 زوار ايرانيين بعد مرور 48 ساعة على احتجازهم في ديالى.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "4 زوار ايرانيين تم اعتقالهم قرب حاجز امني بين ديالى وبغداد بسبب عدم حملهم جوازات سفر رسمية لانهم وضعوا جوازاتهم مع اقرانهم الذين انتقلوا في مركبة اخرى من المنذرية صوب العتبات المقدسة".

وأضاف، أنه "لدواعي انسانية تم التواصل مع اقرانهم من الزوار الايرانيين والتاكد من صحة جوازاتهم الرسمية وبناءا على قرار قضائي تم الافراج عنهم وارسالهم الى العتبات المقدسة لاداء مراسيم زيارة الاربعين ".

وكان اكثر من 200 الف زائر ايراني عبروا منفذ المنذرية شرق ديالى في طريقهم الى العتبات المقدسة لاداء مراسيم زيارة الاربعين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اطلاق سراح 4 زوار ايرانيين بعد مرور 48 ساعة على احتجازهم في ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اطلاق سراح 4 زوار ايرانيين بعد مرور 48 ساعة على احتجازهم في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).