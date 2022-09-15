حكومة كردستان تلغي الاجازات الدراسية للموظفين

2022/09/15 | 11:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ اربيل

أعلنت وزارة التعليم العالي في حكومة اقليم كردستان، اليوم الخميس، عن إلغاء الإجازات الدراسية للموظفين الحكوميين.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تقرر الغاء الاجازات الدراسية خارج البلاد للموظفين الحكوميين اعتبارا من يوم 20 أيلول/ سبتمبر الجاري".

وبينت أن "اجازة الدراسة خارج البلاد تُمنح فقط للموظفين الحكوميين الذين لديهم منحة دراسية حكومية، أما من يرغبون بالدراسة على حسابهم فغير مشمولين بالإجازة".

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