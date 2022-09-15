هياكل أثرية تشبه الطائرات الورقية تقدم أول دليل على ممارسة الصيد شمال الجزيرة العربية

2022/09/15 | 11:32 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف مجموعة من علماء الآثار بجامعة أكسفورد هياكل تعود إلى العصر الحجري الحديث، وتمثل أدلة هائلة على الصيد في عصور ما قبل التاريخ وتغير المناخ بالمنطقة الصحراوية التي تقع شمال السعودية وجنوب العراق.

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