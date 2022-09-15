قيمتها 3 مليار دولار.. ملياردير أميركي يتبرع بكامل شركته لمكافحة تغير المناخ

2022/09/15 | 11:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مؤسس شركة باتاغونيا لصناعة الملابس الجاهزة، أمس الأربعاء، أن عائلته سوف تتنازل عن الشركة لصالح صندوق يستخدم أرباحه لمكافحة التغييرات المناخية، وذلك وفقا لما ذلك صحيفة "نيويورك تايمز".

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