2022/09/15 | 11:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالبت النائب عالية نصيف، اليوم الخميس، هيئة النزاهة والادعاء العام بمحاسبة الجهات التي منحت إعفاءً غير قانوني للشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية من الرسوم الكمركية ورسوم حماية المنتج فيما يخص إدخال آلاف الأطنان من الدجاج.وقالت نصيف في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “الشركة المذكورة تحاول إدخال آلاف الاطنان من مادة […]

ظهرت المقالة نصيف تكشف عن فساد يقدر بـ88 مليون دولار بمنح شركة إعفاء غير قانوني من الرسوم الكمركية (وثائق) أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصيف تكشف عن فساد يقدر بـ88 مليون دولار بمنح شركة إعفاء غير قانوني من الرسوم الكمركية (وثائق)) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نصيف تكشف عن فساد يقدر بـ88 مليون دولار بمنح شركة إعفاء غير قانوني من الرسوم الكمركية (وثائق)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).