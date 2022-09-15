قصور الرمل لا تصمد أمام ريح

2022/09/15 | 11:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:ابراهيم الزبيدي من المتفق عليه أن تحالف (إنقاذ وطن) بين التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف سيادة السني لم يقم على أساس المباديء والقيم والمصالح الوطنية الخالصة، بقدر ما كان...أكمل القراءة ←

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