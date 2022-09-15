هيمنة الهويات الطائفية والسب واللعن المقدس

2022/09/15 | 11:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:محسن السراج 1_ الحقيقة في الكتب المقدسة تعتبر من البديهيات ولیست نتيجة برهان عقلاني، لأنه لا دليل واقعي عليها .إن كل قارئ يستطيع أن يفحص الأدلة.عندما يخطىء كتاب...أكمل القراءة ←

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