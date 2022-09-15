رسالة عاجلة من واشنطن لسياسيي العراق .. وباربارا ليف تجيب سؤال التغيير | الحصاد الإخباري

2022/09/15 | 11:49 - المصدر: قناة التغيير

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محاور حصاد التغيير :الكاظمي يوجه من #كربلاء بتسخّير كل الجهود لإنجاح الزيارة الأربعينية وخدمة الزائرين.مساعدة وزير الخارجية الأميركي تحذر من تجاهل مطالب الصدر وتوجه رسالة للفرقاء العراقيين: الحوار الوطني هو الحل.بعد إحالتهم على التقاعد..



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