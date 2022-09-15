كربلاء:زائرين من (80) دولة دخلوا المحافظة

2022/09/15 | 11:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب الثاني لمحافظ كربلاء ان

زائرين من (80) دولة دخلوا الى العراق

لغرض المشاركة في زيارة اربعينية

الامام الحسين (عليه السلام) وان الجهات

الامنية المختصة لم ترصد اي خرق امني

منذ الاول من شهر محرم

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