إيران تعلن عودة نصف زائريها من العراق

2022/09/15 | 11:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن القائد العام لقوى الامن الداخلي

الإيراني العميد حسين اشتري، الخميس،

عودة نحو 50% من الزوار الإيرانيين الذين

شاركوا في زيارة الاربعين.

وجاء ذلك في تصريح ادلى به اشتري خلال

لقاء استمر 3 ساعات مع و

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