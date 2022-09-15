2022/09/15 | 12:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BvCRIZ41l6M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الدفاع تدخل منظومة رادار "فرنسي الصنع" لرصد المسيرة والحد من هجماتها | تقرير : معاذ الدليمي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الدفاع تدخل منظومة رادار "فرنسي الصنع" لرصد المسيرة والحد من هجماتها | تقرير : معاذ الدليمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).