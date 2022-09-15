المحكمة الاتحادية العليا ترد دعوى للنائب باسم خشان

2022/09/15 | 12:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ردت المحكمة الاتحادية العليا دعوى النائب باسم خشان, حيث طالب النائب بالزام المدعى عليهم بوضع دستور لاقليم كردستان لا يتعارض مع دستور جمهورية العراق, وردت المحكمة الاتحادية الدعوى لانها خارج اختصاصتها.

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