2022/09/15 | 12:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ الانبار

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، الاطاحة باثنين من تجار ومروجي المخدرات وتضبط بحوزتهم 24000 الف حبة مخدرة في القائم بالانبار.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة وبالتعاون مع استخبارات الفوج الاول لواء المشاة 28 وبمشاركة القوات الامنية في قاطع المسؤولية تمكنت من الاطاحة باثنين من المتاجرين والمروحين للمخدرات بكمين محكم نصب لهم في منطقة الحي الصناعي بقضاء القائم - الانبار".

وأضافت أنه "تم ضبط بحوزتهم 24000 الف حبه مخدرة، والاستيلاء على العجلة التي يستخدمونها في عملياتهم".

وأشارت الى أنه "بعد اكمال الاجراءات اللازمة بحقهم تم تسليمهم الى قسم الجريمة المنظمة ليتم احالتهم للقضاء وفق المادة ٢٨ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العسكرية: الاطاحة بتجار مخدرات وضبط 24000 حبة بحوزتهم في الانبار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات العسكرية: الاطاحة بتجار مخدرات وضبط 24000 حبة بحوزتهم في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).