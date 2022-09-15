يارالله يصدر توجيهات للقطعات الأمنية في كركوك

2022/09/15 | 12:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

وصل رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يارالله، اليوم الخميس، إلى محافظة كركوك.

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يارالله ، وصل اليوم، إلى محافظة كركوك، لتفقد القطعات الأمنية".

وأضاف، أن "يارالله تابع الخطط الأمنية للقضاء على بقايا عصابات داعش الإرهابية"، مشيراً الى أنه "أصدار عدداً من التوجيهات للقوات الأمنية".

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