باستثناء هذه الفئة.. وزير الداخلية يعفو عن المنتسبين المتغيبين (وثيقة)

2022/09/15 | 12:15 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – بغدادأصدر وزير الداخلية عثمان الغانمي، قرار عفو عن جميع المتغيبين في قيادة الشرطة الاتحادية بغية اعادتهم الى الخدمة.

وبحسب وثيقة أطلعت عليها السومرية نيوز، فأن وزير الداخلية عثمان الغانمي، وافق على اعفاء جميع المتغيبين في قيادة قوات الشرطة الاتحادية بغية اعادتهم الى الخدمة باستثناء المعروضين على المحاكم.

الوثيقة ادناه:

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