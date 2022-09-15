شوارع سالكة ورفع المواكب من عدة طرق في بغداد.. تعرف عليها

2022/09/15 | 12:17 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تشهد العاصمة بغداد، سهولة في حركة السير، بعد زخم مروري خلال الأيام الماضية إثر قطع عدد من الطرق بالتزامن مع أداء زيارة الأربعين سيرا على الأقدام.

وقال مصدر أمني ، إن “المواطنين باشروا برفع المواكب الحسينية من سريع طريق أم الطبول باتجاه البياع والسيدية وصولا إلى مفرق الدورة باتجاه علوة الرشيد باتجاه الطريق الدولي الجنوبي”.

وأضاف أنه “سيفتح خلال الساعات القادمة بعد انتهاء الرفع وعمل امانة بغداد من تنظيف المكان”.

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