2022/09/15 | 12:18 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس 09/15/2022، عن ضبط مديرة مدرسة متلبسة بالابتزاز والرشوة.وذكر...

ظهرت المقالة مديرة مدرسة تمارس الابتزاز والرشوة مقابل القبول بإحدى مدارس بغداد أولاً على المسلة.

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