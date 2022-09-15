2022/09/15 | 12:18 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف والمنشآت التابعة إلى وكالة شؤون الشرطة، الخميس 09/15/2022،...

ظهرت المقالة متهم قتل مديرة مدرسة وابنتها بعد سرقة أموال وذهب في النجف أولاً على المسلة.

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